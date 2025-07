REGIONALI. NINO SAVASTANO NON SI CANDIDA, I MILLE DUBBI DI NELLO FIORE

L’attuale Consigliere Regionale di Campania Libera Nino Savastano non si candiderà alle prossime elezioni regionali d’Autunno. Una decisione maturata negli ultimi mesi, quella di Savastano, impegnato, ancora, nella risoluzione della vicenda giudiziaria che lo vede a processo, nel primo grado, e che lo ha portato anche alla sospensione, dopo il provvedimento di arresti domiciliari disposto nei sui confronti. C’è, comunque, anche il primo dei non eletti della lista Campania Nello Fiore che continua, ancora oggi, a sfogliare la margherita, per decidere, eventualmente, la sua ennesima candidatura al Consiglio Regionale della Campania: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma sul tavolo Fiore ha diverse opzioni, compresa quella di un cambio di campo e di una candidatura all’interno della coalizione di centro destra.

