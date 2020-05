SEVERINO NAPPI: “NOMI E CODICI IBAN DEI PROFESSIONISTI CHE HANNO OTTENUTO IL BONUS DALLA REGIONE”

Nella Campania di Vincenzo De Luca può capitare persino che le persone fanno richiesta di un aiuto e si ritrovano tutti i propri dati personali e persino il numero del conto corrente bancario sui social! Qualcuno spieghi a questo individuo, accecato dalla ricerca di consenso elettorale, che le vittime della sua scellerata azione rischiano di diventare bersaglio dei criminali, sia per frodi informatiche, sia per richieste estorsive. Noi chiediamo alle Autorità di intervenire per porre fine a questa vergognosa e pericolosa speculazione.

E’ quanto denuncia Severino Nappi.