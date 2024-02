SIANO. TORNA LA PACE TRA IL SINDACO MARCHESE ED IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DIONISIO

La guerra dei mesi scorsi, a colpi di carta da bollo, tra il Sindaco di Siano Giorgio Marchese ed il Comandante della Polizia Municipale Dionisio, finisce in una bolla di sapone: il primo cittadino del centro della Valle dell’Irno, infatti, con il Decreto n.2 del 2024 ha nominato, nuovamente, Dionisio nel pieno delle sue funzioni, rimangiandosi le decisioni, assunte a suon di decreti, dei mesi scorsi che avevano portato in Tribunale lo stesso Comune di Siano. Decisione revocata e pace fatta con la nomina di Dionisio che avrà durata sino al termine del mandato del Sindaco Marchese che, in ogni caso, potrà anche usufruire della possibilità offertagli dal terzo mandato.

Share on: WhatsApp