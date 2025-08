SIMONE VALIANTE (PD): “SCONTRO REGIONE-GOVERNO PENALIZZA IL TERRITORIO”

“Il fuoco incrociato che in questi giorni sembra unire anche De Luca a pezzi di centro destra, accompagnato dalla difesa antica della ditta anche di alcuni autorevoli dirigenti del PD, rischia non solo di riversarsi sul sindaco di Napoli, ma colpire nel profondo la nostra Regione.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Pd ed oggi Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante.

Non è solo una questione elettorale. Sono giorni complessi, dove qualcuno continua ad immaginare che le istituzioni siano una prerogativa personale ed i partiti una camera di compensazione anche poco dignitosa. La nostra Regione merita molto di più, come merita rispetto il governo di una città complessa, la storia ed il prestigio di Gaetano Manfredi, che sta facendo un gran lavoro in condizioni difficili, con risultati lusinghieri, alla guida della capitale del Mezzogiorno d’Italia. Lasciamolo lavorare!!