SIMONE VALIANTE: “TERZO MANDATO IN NOME DI PARTECIPAZIONE E POI SI CHIUDE AI SINDACI?”

“La Campania è sempre all’avanguardia nazionale, anche in queste ore. Si vorrebbe fare una legge per un terzo mandato da presidente, unico caso o quasi in Italia e per la stessa voglia di partecipazione e democrazia, diciamo così, si vuole impedire invece ad un sindaco eletto dal popolo, senza limite di abitanti tra l’altro, di partecipare alla stessa competizione regionale. Ma pensate che le istituzioni sono roba vostra?”

E’ quanto scrive il Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante, già parlamentare del Partito Democratico.