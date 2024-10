FORZA ITALIA PROROGA IL TESSERAMENTO 2024 FINO ALLA FINE DI NOVEMBRE. LA DECISIONE DI TAJANI

I termini per il tesseramento di Forza Italia, in scadenza oggi, è stato prorogato di un mese, fino al 30 novembre. Confermati i congressi comunali dal primo febbraio 2025. E’ quanto è stato deciso durante la segreteria nazionale di Fi convocata questa sera da Antonio Tajani nella sede di via in Lucina 17.

La scelta di prorogare altri 30 giorni, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stata dettata soprattutto dal forte entusiasmo attorno al partito (dato in crescita e tornato attrattivo dopo le europee) legato anche alla positiva performance di Fi in Liguria, dove il contributo forzista è stato decisivo per la vittoria sul fil di lana di Marco Bucci. Meglio prendere altro tempo, insomma, per approfittare del momento politico favorevole e raccogliere il maggior numero possibile di tesserati. La campagna adesioni azzurra non si ferma. Tajani, raccontano, è fiducioso che anche nel 2024 si possa uguagliare il risultato degli oltre 100mila iscritti dell’anno scorso. Ad oggi, assicura chi tiene il ‘conto delle tessere’, questa quota sarebbe già stata superata.