STEFANO CALDORO: “GIORNATA DELLE PERIFERIE URBANE APPROVATA AL SENATO HA GRANDE SIGNIFICATO”

“La ‘Giornata nazionale delle periferie urbane’ approvata oggi al Senato ha un forte significato”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “La legge – dice – tiene alta l’attenzione sui luoghi piu’ difficili delle nostre città. Un segnale rivolto ai milioni di italiani che vivono in realtà molto diverse tra loro, ma con troppi problemi in comune. Una legge che nasce su proposta dell’onorevole Alessandro Battilocchio, che sta svolgendo uno straordinario lavoro da presidente della commissione”.

“L’istituzione di questa giornata sarà – prosegue – un simbolo per celebrare il lavoro quotidiano delle Istituzioni. Sarà una giornata dedicata alle soluzioni, all’ascolto, all’incontro”.

