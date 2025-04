SINDACI A PERUGIA PER L’ASSEMBLEA ALI: MORRA CON SCHLEIN, VOLPE GUIDA IL GRUPPO CAMPANO

A Perugia, per l’Assemblea Nazionale di Ali, associazione che raccoglie numerose amministrazioni comunali, in tanti, dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno, hanno partecipato all’incontro che ha avuto, come tema principale, le Riforme, la sostenibilità sociale ed ambientale. Tra i primi a raggiungere Perugia il Sindaco di Pellezzano e capogruppo del Pd in Provincia Francesco Morra che non ha perso occasione per confrontarsi, a margine dell’iniziativa, con la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. A guidare la truppa dei sindaci campani il Coordinatore Regionale di Ali Mimmo Volpe, insieme ai colleghi Martino D’Onofrio (Montecorvino Rovella), Paolo De Maio (Nocera Inferiore), Michele Ciliberti (Olevano sul Tusciano) e Vincenzo Servalli (Cava de’ Tirreni) che, proprio in occasione dell’assemblea, ha annunciato che il comune metelliano, a Luglio, ospiterà le Giornate della Bellezza.

Tra le donne presenti a Perugia anche il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano e la prima cittadina di