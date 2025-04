ACCORDO REGIONE-ASI SALERNO VERSO L’ALTO: NASCE IL POLO AEROSPAZIALE

Un accordo strategico tra Regione Campania e Consorzio ASI Salerno apre nuove frontiere per il nostro territorio, che si candida a diventare un polo d’eccellenza dell’industria aerospaziale. Un progetto ambizioso che porta innovazione, ricerca e sviluppo direttamente nel cuore dell’area industriale di Salerno.

Un passo avanti concreto, che si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione e rilancio del nostro sistema produttivo: 38 milioni di euro ZES Campania, di cui 20 solo per Salerno, stanno trasformando la zona industriale in un cantiere di opportunità.