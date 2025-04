SAN VALENTINO TORIO. DA LUNEDI’ AL VIA NUOVI LOTTI PER RIGENERAZIONE URBANA

“Avanti a buon ritmo i lavori di rigenerazione urbana del centro storico. Rivivono i vicoletti…!!!

Con un nuovo arredo urbano e la eliminazione totale del degrado preesistente. Un’ opera importante che migliorera’ moltissimo la qualita’ urbana e la socialita’ del nostro centro cittadino.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Si lavora ancora a Vico Vastola, ma e’ ormai completata anche la pavimentazione in basolato dopo aver realizzato la nuova rete idrica e messo in sicurrzza la rete fognaria.

Dobbiamo fare solo l’ asfalto nuovo in alcuni cortiletto e l’ efficientamento energetico.

A Vico Ascolese e’ stata completata la nuova rete idrica e si sta gia’ lavorando alla riposa della nuova pavimentazione in basolato.

Un vicolo molto degradato e anche molto esteso che cambiera’ volto e sara’ molto piu’ vivibile.

In Vico Estaglio e’ stata completata la realizzazione della nuova rete idrica e la rettifica della rete fognaria e a breve si iniziera’ la realizzazione della nuova pavimentazione.

In Vico Rangano prosegue il lavoro per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria. In tal caso e’ stato necessario fare praticamente da capo la rete fognaria che risultava fortemente compromessa.