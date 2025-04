I VERTICI REGIONALI DI FDI PER LA NUOVA SEGRETERIA POLITICA DELL’EUROPARLAMENTARE GAMBINO

Per l’apertura della nuova Segreteria Politica, a Napoli, dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Alberico Gambino, c’erano i vertici regionali del partito di Giorgia Meloni: dal Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli al neo Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone, passando per parlamentari e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia che hanno preso parte all’evento che si è trasformato in una riunione politica. Un segnale forte, quello che Gambino ha voluto dare, proprio alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale per le Regionali, con l’apertura di una nuova sede a poche decine di metri dalla sede del Consiglio Regionale della Campania.

Share on: WhatsApp