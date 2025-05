SINDACI CANDIDATI ? MAGGIORANZA DE LUCA DIVISA: ECCO CHI E’ FAVORE E CHI CONTRO

I Sindaci candidati al Consiglio Regionale non piacciono a tutti i Consiglieri Regionali di maggioranza. E, dopo la prova provata della Legge Elettorale della Campania approvata lo scorso Novembre, la conferma arriva dal dibattito sulla modifica della norma nella parte in cui prevede l’obbligo, per i primi cittadini, delle dimissioni 90 giorni prima del voto. Quali sono le posizioni dei singoli consiglieri di maggioranza ?

A favore di una modifica meno restrittiva, che consenta ai Sindaci di poter scegliere alla vigilia delle elezioni Regionali se dimettersi o meno, ci sono Andrea Volpe, Luca Cascone e Franco Picarone che ritengono i sindaci un valore aggiunto per le prossime elezioni regionali. Restano, invece, rigidi sull’obbligo delle dimissioni 90 giorni prima del voto i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino. Intanto, ad inizio settimana, il Presidente della Commissione Statuto Sommese dovrebbe convocare una seduta per verificare se ci sono o meno le condizioni per un voto in aula per modificare la legge elettorale della Regione Campania.