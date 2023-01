SOLOFRA TORNA AL VOTO. ACCOLTO IL RICORSO DI ANTONELLO D’URSO DOPO COMUNALI 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, accogliendo in parte il ricorso presentato dal candidato sindaco Antonello D’Urso, battuto alle comunali di Solofra per appena 80 voti, ha stabilito che, entro due mesi, dovranno essere ripetute le operazioni di voto, limitatamente alla sezione n.5 dove sono state riscontrate delle irregolarità formali e sostanziali. Adesso c’è tempo, per il Sindaco in carica Moretti di impugnare, dinanzi al Consiglio di Stato, il provvedimento del Tar di Salerno, chiedendone l’immediata sospensiva: in caso contrario, con una campagna elettorale molto particolare, il Comune di Solofra tornerà al voto nel mese di Aprile 2022.

