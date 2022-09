SONDAGGIO SWG SALERNO-AVELLINO: FDI 31%, PD 19,8%, MOVIMENTO 5 STELLE 14,5%

L’ultima rilevazione di Swg, effettuata in Campania pochi giorni fa, sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni del prossimo 25 Settembre, fornisce una fotografia abbastanza netta e chiara per quanto riguarda le Province di Salerno e di Avellino dove la coalizione di centro destra ha un vantaggio stabile, raggiungendo il 45% contro il 28% della coalizione di centro sinistra. Ecco, nel dettaglio, le intenzioni di voto per i singoli partiti.

FRATELLI D’ITALIA 31%

PARTITO DEMOCRATICO 19,8%

MOVIMENTO 5 STELLE 14,5%

FORZA ITALIA 6,8%

ITALIA VIVA AZIONE 5,8%

LEGA 5,2%

SINISTRA ITALIANA 3,8%

IMPEGNO CIVICO 3,6%

ITALEXIT 3,1%

NOI MODERATI 2,3%

+EUROPA 1,2%