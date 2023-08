SONO 20 MILIONI GLI ITALIANI IN VACANZA NEL MESE DI AGOSTO 2023

Sono oltre 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto, in aumento del 25 per cento rispetto a luglio, con una corsa a spiagge, campagne e montagna che riempie strade e autostrade sfidando caldo, code e caro prezzi. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del week end da bollino nero nel quale si concentrano la maggior parte delle partenze, con il Ferragosto alle porte. In piena estate è il mare a fare la parte del leone con agosto che – spiega Coldiretti – fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini ma che quest’anno risentono del balzo dell’inflazione con aumenti dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza, a partire dal viaggio. Per la maggioranza degli italiani in ferie (50 per cento) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un 25 per cento – sottolinea la Coldiretti – è compresa tra uno e due settimane, ma c’è un fortunatissimo quattro per cento che starà fuori addirittura oltre un mese. Si registra quest’anno una netta preferenza sulle mete nazionali – sottolinea la Coldiretti – spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma – spiega Coldiretti – c’è anche una quota del 29 per cento di italiani, tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero nonostante i timori legati alla problematica situazione internazionale con la guerra in Ucraina.

