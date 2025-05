STAGIONE VENATORIA, L’APPELLO DI CARPENTIERI (FDI): “REGIONE SIA PUNTUALE, QUESTA VOLTA”

Su questi punti, le associazioni venatorie avevano avanzato specifiche richieste alla Regione ma, ancora una volta, la Regione Campania ha preferito rimanere schiacciata sul parere dell’ISPRA a causa della propria palese incapacità di sostenere scelte diverse, supportate da studi scientifici certificati di cui la stessa Regione non si è mai dotata. E appare del tutto ininfluente, anche in questa occasione, la presenza dell’Osservatorio Faunistico Venatorio, che avrebbe dovuto produrre elementi scientifici utili a sostenere le scelte della Regione ma che, ad oggi, nonostante i numerosi anni trascorsi dalla sua istituzione, non risulta abbia mai prodotto alcunché.