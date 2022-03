STEFANO CALDORO: “IN CONSIGLIO REGIONALE E’ NATA LA NUOVA MAGGIORANZA PD-M5S”

“E’ nata in Consiglio regionale una nuova maggioranza, composta da Pd e M5S, che rappresenta il partito delle tasse ed introduce nuove tasse facendo sì che i campani subiscano il livello di tassazione più elevata – ha osservato il Capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro -, poi, ad un certo punto, questa nuova maggioranza si è resa conto che era opportuno introdurre detrazioni per i figli fiscalmente a carico ma, in questo contesto, l’effetto di tale disegno di legge sarà irrisorio”.

“Sul piano politico, siamo d’accordo con il disegno di legge sostegno alle famiglie numerose, che introduce detrazioni per le famiglie numerose, con almeno due figli a carico o con un solo figlio disabile, e, per questo, votiamo a favore – ha sottolineato il capogruppo della Lega Gianpiero Zinzi – ; questo importante risultato politico-legislativo è stato ottenuto grazie al giusto clima di confronto che è stato creato e grazie al centrodestra che ha evitato che, nel testo, venissero inserite norme del tutto estranee ed inopportune”.