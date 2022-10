STEFANO CALDORO VICINO ALL’ADDIO A FORZA ITALIA: RISPUNTA IL GAROFANO DEL NUOVO PSI

Aspettava, in maniera ufficiale, la chiusura della partita per la nomina dei Vice Ministri e dei Sottosegretari prima di iniziare la sua marcia di allontanamento da Forza Italia, per tornare alle origini del Garofano del Nuovo Psi: Stefano Caldoro, già Ministro del Governo Berlusconi, poi Presidente della Regione Campania, oggi Consigliere Regionale, è pronto a lasciare il partito degli Azzurri. Deluso per essere stato abbandonato dal partito di Silvio Berlusconi dopo la cocente sconfitta alle Politiche del 25 Settembre, Caldoro starebbe pensando a creare un gruppo autonomo in Consiglio Regionale per poi presentarsi, alle prossime regionali del 2025, con una proposta autonoma, anche rispetto al centro destra. Nelle ultime settimane molto tesi anche i rapporti con il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, poi l’esclusione dagli incarichi di Governo: all’orizzonte una drastica decisione.

