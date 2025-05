STOP AI SINDACI. OGGI GLI EMENDAMENTI IN COMMISSIONE STATUTO REGIONE CAMPANIA

Scade alle 12:00 di lunedi’ 26 Maggio il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di modifica della Legge Elettorale della Campania che dovrebbe arrivare, in Consiglio Regionale, per mercoledi’ 28 Maggio. Il testo, firmato dai Capigruppo della maggioranza De Luca, prevede, rispetto al testo approvato a Novembre del 2024, l’unica novità del termine entro il quale i Sindaci, per essere candidati, devono dimettersi: si passa da 90 a 60 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Regionale. Un testo blindato contro il quale prima l’Anci Campani, poi il Centro Destra hanno mosso critiche: ed ora si attendono gli emendamenti – alcuni già annunciati – che saranno presentati dai partiti di opposizione, prima del voto in Consiglio Regionale previsto per mercoledi’ 28 Maggio.

Share on: WhatsApp