STOP ALLA CACCIA IN CAMPANIA, IL FLOP DELL’ASSESSORE NICOLA CAPUTO

C’è un grave errore di valutazione, e non solo, dietro la bocciatura, l’ennesima, da parte del Tar del Calendario Faunistico della Regione Campania al quale stava lavorando, evidentemente con risultati non positivi, l’attuale assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. L’esponente di Italia Viva, considerato in pole position per le prossime elezioni Europee 2024, proprio nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Regionale, aveva rassicurato tutti sulla bontà del provvedimento. A poche ore dal suo annuncio è, invece, arrivato lo stop imposto dal Tribunale Amministrativo Regionale.

