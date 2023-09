ANTONIO IANNONE (FDI): “STOP ALLA CACCIA, ANCHE SU QUESTO DISASTRO REGIONE CAMPANIA”

Quello che sta avvenendo in Campania sulla caccia è gravissimo. Non si sa se De Luca e Caputo siano più dilettanti o più in malafede. Un danno enorme non solo alla dignità degli appassionati ma anche all’economia che muovono. Se l’assessore regionale avesse senso della decenza dovrebbe dimettersi. La Regione Campania ormai è alla deriva totalmente e naturalmente non poteva mancare all’appello la caccia.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

