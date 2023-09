NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. SETTIMANA DECISIVA PER IL PARTITO DEMOCRATICO

Si apre una settimana decisiva per il Partito Democratico e per la scelta del nome del candidato sindaco nel Comune di Nocera Superiore, in vista dell’appuntamento con le elezioni comunali della prossima primavera. Il centro sinistra, dopo il documento congiunto con il quale individuare una area vasta per la coalizione, dovrà, insieme al ruolo determinante della Segreteria Provinciale del Pd, indicare anche il nome del candidato sindaco intorno al quale iniziare a costruire la coalizione per tornare al governo del centro dell’agro dopo i 10 anni a guida Cuofano. Già nel corso dei primi giorni della settimana, tra Salerno e Nocera Superiore, si terranno alcuni incontri che potrebbero essere utili a chiarire la linea che il Pd intende portare avanti in vista del prossimo appuntamento con le Comunali 2024.

