STOP TERZO MANDATO. LA CORTE COSTITUZIONALE: “LIMITE VALIDO PER TUTTE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO”

La pronuncia emessa ieri che boccia la legge regionale della Campania che ‘by-passava’ il terzo mandato per De Luca “riguarda una regione particolare ma la Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini più generali in modo da ricostruire un assetto di sistema e non solo per la verifica di una legge recente”. Così il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, rispondendo alle domande dei cronisti in occasione della riunione straordinaria della Corte con la relazione sull’attività e sugli indirizzi giurisdizionali della Consulta nel 2024. “Il problema è stato affrontato in termini più generali – aggiunge- con riferimento alle altre regioni, però le 15 regioni a statuto ordinario per affermare il principio che vale per tutte. Vale per la Regione Campania che era oggetto di giudizio di legittima e vale per tutte le regioni a Statuto ordinario. Di quelle a statuto straordinario non ci siamo occupati, hanno competenza primaria in materia”

