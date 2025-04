REGIONALI 2025. NEL CENTRO DESTRA FDI FRENA SUL NOME DI GIOSY ROMANO

In questi mesi i Partiti campani del centrodestra hanno detto parole chiare con nomi di storia politica offerti alla valutazione dei Leader nazionali. Un percorso lineare che è figlio di un confronto nei partiti e tra i partiti di centrodestra. Chiunque pensi che la Campania debba cambiare trova nel centrodestra il riferimento unico di alternativa. La confusione totale di un centrosinistra allo sbando non modifica il nostro riferimento serio alle vere problematiche del territorio e dei cittadini. Rappresentazioni giornalistiche tali restano se mirano a fantasiose ricostruzioni.

L’Avvocato Romano è un ottimo tecnico che sta facendo un grande lavoro per il sud e per la Zes unica voluta dal Governo Meloni. E’ stato scelto nel ruolo per le sue caratteristiche professionali, ma è stato anche uomo che ha sostenuto De Luca. Può essere una risorsa per il centrodestra se vorrà impegnarsi politicamente ma non rapprestarlo come alfiere.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

