SUB-AMBITO IRNO-CAVA. QUATTRO NOMI PER LA PRESIDENZA: ASSEMBLEA IL 5 FEBBRAIO

E’ stata convocata dal Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, per il prossimo 5 Febbraio, l’Assemblea dei Sindaci del sub-ambito per la gestione del Ciclo dei Rifiuti Irno-Cava. Sul tavolo l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’organismo che sarà chiamato a gestire una serie di importanti servizi, a cominciare dall’eventuale bollettazione unica per la Tari per finire alla organizzazione intercomunale della raccolta differenziata. Nomi importanti, quelli in campo, per la Presidenza del sub-ambito: Cava de’ Tirreni, come centro con la maggiore popolazione, punta alla Presidenza con il Sindaco Servalli contro il quale, di certo, si schiererà il primo cittadino di Baronissi Gianfranco Valiante. Ci sono, poi, le legittime aspirazioni di Fisciano, con il Sindaco Vincenzo Sessa e con la società partecipata Fisciano Sviluppo, senza dimenticare che fino ad ora – dalla Comunità Montana al Consorzio Sociale – il Comune di Mercato San Severino ha fatto sempre un passo indietro. E, quella del Sub-Ambito, potrebbe essere l’occasione d’oro per Antonio Somma.

