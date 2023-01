L’EX M5S DINO GIARRUSSO ENTRA NEL PARTITO DEMOCRATICO E SOSTIENE BONACCINI

“Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel Pd con grande gioia e orgoglio, entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo, con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà”. Lo ha detto l’eurodeputato ex M5S Dino Giarrusso, margine della convention programmatica di Stefano Bonaccini “Energia popolare per il Pd e per l’Italia”, in corso al Talent Garden di Milano.

“Porterò con me un po’ di attivisti della Sicilia e Sardegna – ha proseguito – entusiasti di questo passaggio”. Rivolgendosi al suo ex partito “dico non facciamo una battaglia a chi ha mezzo punto in più o in meno, io ho fatto un passo indietro, posso farne anche due, ma cerchiamo di unirci per fare un passo avanti”.