SUD, NUOVA RIUNIONE A NAPOLI: SUMMIT CON CUOMO, MONTEMARANO E D’ANNA

Si sono dati appuntamento, dopo l’incontro per le festività natalizie, nella giornata di domani, 14 gennaio, a Napoli, per fare un punto della situazione della Lista Sud, il movimento voluto e creato in Campania dall’ex deputato Tonino Cuomo, dall’ex senatore Enzo D’Anna e dall’ex assessore regionale alla sanità Montemarano. Un nuovo confronto per verificare le nuove adesioni, il radicamento sul territorio, i progetti politici da portare avanti, in attesa di decidere la coalizione con la quale scendere in campo in vista delle prossime elezioni regionali. “Nulla è ancora deciso”, sottolineano i promotori di Sud, “tutto sarà stabilito in maniera collegiale da parte di quanti hanno aderito al progetto”.

