TERESA MANZO (M5S): “DECONTRIBUZIONE AL SUD FINO AL 2029, RISULTATO IMPORTANTE”

”Come MoVimento 5 Stelle abbiamo spinto con forza in queste ultime settimane per rendere strutturale la decontribuzione al 30% per le assunzioni al Sud, una norma approvata nel Decreto agosto con scadenza al 31 dicembre di quest’anno. E abbiamo mantenuto l’impegno con imprese e lavoratori delle aree più svantaggiate del nostro Paese. Infatti prolunghiamo fino al 31 dicembre 2029 gli sgravi sulle nuove assunzioni con un decalage progressivo che va dal 30% fino al 2025, al 20% per il 2026 e 2027 e al 10% per il 2028 e 2029.

Ridurre il gap strutturale tra le varie aree dell’Italia è un obiettivo fondamentale per questa maggioranza: se cresce il Sud ne beneficerà anche il Nord del Paese” . Lo dichiara Teresa Manzo, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.