TERREMOTO A SARNO. SCATTA LA SEVERINO PER IL SINDACO CANFORA: DICHIARATO DECADUTO

Il Comune di Sarno, da oggi, non ha piu’ un sindaco: la Prefettura di Salerno, infatti, a seguito della condanna penale definitiva a carico del Sindaco Giuseppe Canfora, ne ha disposto la decadenza, cosi’ come stabilito dalla legge Severino. Per il Comune di Sarno, dunque, si apre la fase del Commissariamento prima delle elezioni della prossima primavera, quando verranno eletti il Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale.

La comunicazione ufficiale della Prefettura di Salerno è stata già notificata al Sindaco nella giornata di oggi.