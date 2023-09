SIANO. ROBERTO MASI: “IL SINDACO FACCIA CHIAREZZA SUGLI SGRAVI PER LA TARI”

“Questa mattina ho presentato un’interrogazione a risposta immediata da discutere nel prossimo consiglio comunale che si terrà lunedì 25 settembre. Ho richiesto di essere messo a conoscenza se è rispettato l’articolo 24 del Regolamento TARI in merito allo sgravio fiscale del 25% della TARI prevista per i nuclei familiari al cui interno sono presenti componenti con il 74% o più di invalidità.”

E’ quanto annuncia il Consigliere Comunale di Siano Roberto Masi del Gruppo Noi Liberi.

“Nel caso non sia stato applicato lo sgravio” continua Masi, “ho richiesto di sapere le motivazioni e quali azioni intende mettere in atto l’Amministrazione Comunale per riconoscere lo sconto del 25% della TARI per gli anni 2021,2022 e 2023.”