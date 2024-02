TERZO MANDATO E LEGGE ELETTORALE REGIONALE. TUTTO FERMO IN CONSIGLIO REGIONALE

Che fine ha fatto il progetto di modificare l’attuale Legge Elettorale per le Regionali in Campania, con l’introduzione della soglia di sbarramento al 3% e con l’eliminazione della incandidabilità per i sindaci dei comuni sopra i 5mila abitanti ? A settembre dello scorso, all’interno delle forze di maggioranza, inizio’ un dibattito, anche se informale, su questi punti ed anche sulla possibilità di introdurre il terzo mandato. Poi, tutto si è fermato. Da un lato perchè per il Terzo Mandato, per evitare ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale, De Luca ha preferito attendere l’evoluzione dei fatti nella maggioranza del Governo Meloni: sugli altri due punti, pero’, si è registrata un’alzata di scudi da parte dei consiglieri regionali in carica, preoccupati, ovviamente, dalla partecipazione in massa dei sindaci, vere idrovore di voti e di conensi. Infine, sulla soglia di sbarramento, in tanti hanno storto il naso, perchè il rischio è quello di affrontare una corsa a vuoto, non superare la soglia e ritrovarsi con un pugno di mosche tra le mani.

