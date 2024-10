TERZO MANDATO. ECCO LA LEGGE SALVA-DE LUCA: UN SOLO ARTICOLO E TEMPI STRETTI PER LA SUA APPROVAZIONE

E’ composto di solo articolo e due commi, il Disegno di Legge n.400 della Regione Campania, approdato nella giornata di ieri all’interno della Commissione Statuto che, nei prossimi giorni, dovrà valutarlo prima del suo approdo in Consiglio Regionale, previsto per il prossimo 5 Novembre. La cosiddetta Legge Salva De Luca, la norma che consentirà all’attuale Presidente il superamento dell’ostacolo del terzo mandato, è snella ed asciutta, nel suo articolo che recita….

1. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Ad accompagnare il Disegno di Legge, una breve e succinta relazione, firmata dal Presidente della Commissione Giuseppe Sommese, nella quale si legge che “Con la presente proposta di legge si interviene a legiferare sulle cause di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale da parte del corpo elettorale allo scadere del secondo mandato consecutivo, in recepimento del principio di cui al citato art.2 della Legge n.165/2004, in analogia alla disciplina già introdotta in altre legislazioni regionali, quali legge regionale Veneto

16 gennaio 2012, n. 5, legge regionale Marche 16 dicembre 2004, n. 27, come modificata dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5, legge regionale Piemonte 19 luglio 2023, n. 12. L’unico articolo nel quale si sostanzia il presente disegno di legge introduce l’ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale di chi, allo scadere del secondo mandato, abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, prevedendo che il computo dei mandati decorra da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge.”