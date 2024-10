REGIONALI 2025. EVA LONGO AD AGENDAPOLITICA.IT: “MEDITO RITORNO ALL’IMPEGNO ELETTORALE DIRETTO”

Eva Longo è pronta ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 ? L’ex Senatore, dopo le anticipazioni di Agendapolitica.it, in una intervista conferma la concreta possibilità di tornare ad un impegno elettorale diretto e personale, in occasione delle elezioni dell’Ottobre del prossimo anno.

“Ho letto con piacere l’articolo che ha suscitato interesse,” dichiara Eva Longo ad Agendapolitica.it, ” tanti amici dalla Provincia mi hanno chiamato per attestarmi stima e soprattutto sostegno elettorale. Credo che noi abbiamo ancora tanto da dire e soprattutto mettere a disposizione la nostra esperienza. Dire largo ai giovani abbiamo sperimentato che il cambio generazionale è giusto ma non ha dato risultati positivi, vediamo tanto sterile protagonismo pensando che i social siano il volano per appagare il proprio ego! La Regione, i Comuni, la Provincia hanno bisogno di una svolta se si considera l’assenza dei servizi essenziali. Il primo sanità: ormai non è più pubblica ma privata!! È veramente vergognoso vedere tanti cittadini che non hanno la possibilità economica privarsi delle cure! Sto meditando un ritorno all’impegno diretto”