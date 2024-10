REGIONALI 2025. MARCIANO (FDI): “PER IL CILENTO UNA CANDIDATURA ESPRESSIONE DEL TERRITORIO”

“Considero positiva la presa d’atto da parte dei consigli comunali sullo stato in cui versa l’ospedale di Agropoli. Meglio tardi che mai. Ma vorrei ricordare a tutti che la questione è di competenza regionale e che il nostro territorio è da troppe consiliature che non elegge un consigliere regionale”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Laureana Cilento Raffaele Marciano, responsabile enti locali Cilento-Nord di Fratelli d’Italia. “In vista delle prossime elezioni regionali, quindi, auspico che via sia una candidatura espressione del Cilento affinché anche il nostro territorio possa avere voce in Regione Campania per tutelare maggiormente anche il diritto sacrosanto alla salute dei cittadini” conclude Marciano.

