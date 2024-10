NOCERA SUPERIORE. IL TAR ORDINA IL RICONTEGGIO DELLE SCHEDE DELLE COMUNALI IN TRE SEZIONI

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con apposita ordinanza, ha accolto il ricorso di Matteo Bove, difeso dall’avvocato Dario Gioia, primo dei non eletti all’interno di una delle liste del Sindaco D’Acunzi, ordinando il riconteggio delle schede e dei voti di preferenza assegnati all’interno di tre sezioni elettorali. Si tratta di una prima pronuncia del Tar sulla delicata vicenda delle elezioni di Nocera Superiore, per le quali, il prossimo 29 Novembre, saranno discussi altri ricorsi che, questa volta, chiedono l’annullamento dell’esito delle elezioni comunali della scorsa primavera, per la nota vicenda della incandidabilità di Gaetano Montalbano, rimasto, poi, fuori dal Consiglio Comunale di Nocera Superiore.

Share on: WhatsApp