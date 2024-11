TERZO MANDATO, I CONSIGLIERI DI CENTRO DESTRA: “MORTE DEMOCRAZIA, SIAMO DINANZI AD UN COMITATO DI POTERE”

“In linea con il giorno destinato alla commemorazione dei defunti, abbiamo assistito alla morte della democrazia. Con i costanti rinvii fino a sera e poi con la modalità di svolgimento della commissione, questa maggioranza ha scelto di calpestare non solo le regole della politica, ma anche la democrazia stessa e qualsiasi tentativo di dialogo messo in campo dalle opposizioni. Ci opporremo in Aula e daremo battaglia dentro e fuori dal Consiglio perché i cittadini campani sappiano che ci troviamo di fronte a un comitato di potere”. Così in una nota congiunta i consiglieri regionali di centrodestra in Campania.

