LA CAMPANIA HA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: SOGLIA AL 2,5%, STOP AI SINDACI E CONSIGLIERE-ASSESSORE SOSPESO

La Regione Campania ha una nuova legge elettorale, anche se per la sua entrata in vigore si dovrà attendere prima il voto di martedi’ 5 Novembre, quando il Consiglio Regionale sarà chiamato ad approvare il testo così come licenziato dalla Commissione Statuto. Ecco le principali novità.

SOGLIA DI SBARRAMENTO A 2,5% – La nuova legge Elettorale prevede che i partiti e le liste in campo con i rispettivi candidati Presidenti per accedere alla assegnazione dei Seggi debbano superare la soglia del 2,5% su base regionale. Fino ad oggi non era previsto alcuno sbarramento.

STOP ALLE CANDIDATURE DEI SINDACI IN CARICA – I Sindaci dei Comuni della Campania in carica, che intendano partecipare alla competizione elettorale, dovranno, tre mesi prima della presentazione delle liste, rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di primo cittadino. La norma si applica a tutti i Sindaci. Nel testo precedente era prevista la deroga per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

CONSIGLIERE ASSESSORE SOSPESO – Con la nuova Legge Elettorale il Consigliere Regionale nominato Assessore non dovrà piu’ dimettersi ma sarà sospeso ed al suo posto, in Consiglio Regionale, quale sostituto entrerà il primo dei non eletti della lista di riferimento.