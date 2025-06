TERZO MANDATO, MARTUSCIELLO (FI): “SE PASSA PER GOVERNATORI, CI SARA’ ANCHE PER SINDACI”

“Dal marzo 1993 esiste il divieto del terzo mandato per i sindaci. Dove erano Zaia e tutti coloro che oggi invocano il terzo mandato come espressione di democrazia, allora? Dove sono stati in questi trent’anni? Mai una parola per sostenere i sindaci, per dire a favore loro ciò che oggi dicono a favore di sé stessi. Se dovesse cadere il divieto del Terzo Mandato per i governatori, è chiaro che bisognerebbe mettere mano contemporaneamente alla legge 81 del 1993 e cambiare la legge sull’elezione diretta dei sindaci”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Share on: WhatsApp