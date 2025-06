TERZO MANDATO. ORA L’ANCI CHIEDE AL GOVERNO DI ELIMINARE VINCOLO PER TUTTI I COMUNI

“Registriamo la riapertura del dibattito politico dentro la maggioranza sull’abolizione del limite ai due mandati. Ma nel pieno rispetto della sovranità parlamentare, sollecitiamo un confronto immediato e costruttivo con Governo e Parlamento su questa tematica cruciale.

La nostra posizione, ben nota da tempo e fondata su criteri di ragionevolezza ed equità fra gli eletti di ogni livello di governo per una democrazia matura, è sempre la stessa, sancita in innumerevoli atti formali negli anni, e ancora una volta chiediamo il superamento del vincolo di mandato per tutti i sindaci del nostro Paese, qualora maturasse la volontà politica di eliminare il vincolo per i Presidenti di Regione. Non esiste motivo logico, giuridico, istituzionale e politico alcuno per cui l’eventuale rimozione del vincolo per i presidenti regionali non debba estendersi anche ai sindaci dei Comuni con oltre 15mila abitanti. Sarebbe segno di una gravissima disparità con un’evidente illogica attuazione che determinerebbe l’applicazione di due pesi e due misure all’una o all’altra carica. È necessaria chiarezza e coerenza su questo tema. È tempo di garantire pari opportunità e riconoscimento per tutti i rappresentanti eletti negli enti locali”. È quanto dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.