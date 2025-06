ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “REFERENDUM, NECESSARIO RIPENSARE A REGOLE ISTITUTO”

“Come ampiamente previsto anche in questa tornata referendaria non è stato raggiunto il quorum.

L’abuso ormai evidente dell’istituto referendario, sfruttato come elemento di lotta politica, ha prodotto nel tempo solo il risultato dell’indebolimento di questo prezioso strumento di consultazione popolare.

Tra l’altro l’effetto paradossale è che riesce a compattare la parte politica che dovrebbe subirlo.”

Lo dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

L’unica conseguenza invece è il continuo spreco di risorse economiche e organizzative.

Nell’era digitale diventa irrisorio il raggiungimento del numero delle 500.000 firme. Bisogna pensare e realizzare immediatamente una profonda revisione di questo istituto.