TERZO MANDATO REGIONI, FORZA ITALIA FRENA: “SIAMO CONTRARI E COERENTI”

“La nostra linea rimane la stessa e non cambia, non siamo favorevoli al terzo mandato”. Così il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, intervistato dal sito Affaritaliani, dopo l’apertura di Fratelli d’Italia sul terzo mandato dei governatori. Nevi ribadisce: “La nostra posizione non è contro qualcuno, ci mancherebbe, ma è culturale e di impostazione politica. Non la cambiamo per convenienza. Siamo disponibili a parlare con gli alleati di governo e del centrodestra, come abbiamo già fatto, ma sul terzo mandato non modificheremo la nostra linea. Il limite dei due mandati per i presidenti di regione, secondo noi, deve rimanere altrimenti si rischia di assegnare a una persona troppo potere che può portare a lungo andare incrostazioni che sono poi difficili da rimuovere. Non è una posizione contro Zaia o De Luca, lo ribadisco, ma cultura e politica”. (ANSA)

