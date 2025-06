TERZO MANDATO, SALVINI: “SI PUO’ FARE ENTRO L’AUTUNNO”. E DE LUCA SI COMPLIMENTA CON GIORGIA MELONI

“Se facciamo veloci, si'”, si puo’ approvare una legge che sblocchi il terzo Mandato ai governatori entro le regionali d’autunno. Lo ha sostenuto il vicepremier leghista Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della visita al villaggio dell’Arma a Villa Borghese. E rimetterebbe in campo Luca Zaia in Veneto? “Non facciamo le leggi per una persona – ha risposto -. Il principio e’: in questo momento storico c’e’ la fila di gente che vuole a fare il sindaco con tutti i problemi che ci sono? O il governatore? Non sempre, se ne trovi uno bravo, e’ giusto che la gente se lo possa scegliere tenerselo stretto per tutte le volte possibili. Non e’ per Zaia, per Fedriga, per Salvini, e’ per i cittadini. Se siamo convinti la facciamo, senno’ andiamo avanti”. “Io sono pronto” a incontrare gli alleati, “tranne domenica e lunedi’ che sono fuori per lavoro, sono pronto”, ha assicurato. “Siamo pronti a discutere di tutto quello che serve ai cittadini gia’ oggi pomeriggio. Se si permette ai cittadini di scegliere un bravo sindaco, un bravo governatore per tutte le volte necessarie, noi ci siamo. Ogni scelta va fatta in fretta perche’ e’ giusto che la gente sappia”, ha insistito

“Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, per la verita’, per quello che riesco a percepire. La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra, rischia di aprire un conflitto, anche duro, tra la Lega e il resto della coalizione. Non sarebbe una cosa banale”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sul terzo Mandato posta da Paolo Mieli sul palco dell’assemblea pubblica di Ance Aies Salerno al teatro Verdi di Salerno. “Credo che abbia valutato – aggiunge – che, dovendo governare l’Italia, probabilmente, conviene eliminare conflitti marginali, insomma. Questo e’ quello che capisco io”. A Mieli che gli fa notare che “questo era gia’ chiaro a gennaio”, De Luca risponde: “Forse, a gennaio, non c’era la percezione di quanto conflitto potesse aprire la vicenda regionale, anche nella maggioranza di governo”. Alla domanda del giornalista che gli chiede se e’ ancora possibile introdurre il terzo Mandato, il ‘governatore’ campano risponde: “Si puo’ fare tutto. Se il governo lo vuole fare, lo fa in 48 ore. Non credo che abbiamo una forza frenante del Parlamento italiano. Se decidono, la fanno domani mattina. Diciamo che la democrazia di Westminster e’ saltata. Fanno la legge, mettono la fiducia e chi si e’ visto, si e’ visto”.