PELLEZZANO. NEL GIORNO DELLA SCARCERAZIONE DI BRUSCA, IMPIANTO SPORTIVO INTITOLATO A GIUSEPPE DI MATTEO

Per questo, pochi giorni fa, a seguito dell’incontro tenutosi con don Maurizio Patriciello e accogliendo la proposta degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, abbiamo deliberato come Giunta Comunale (D.G.C. n. 68 30 maggio 2025) di intitolare l’impianto sportivo di Coperchia a Giuseppe Di Matteo. Un luogo di sport, di vita e di comunità che porterà per sempre il nome di un innocente, vittima della ferocia mafiosa.”

Lo scrive il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.