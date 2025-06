Roberto Fico, candidato Presidente in pectore per le prossime elezioni Regionali in Campania, oggi Presidente della Commissione di Garanzia del Movimento 5 Stelle, ospite a Salerno di una manifestazione sui Referendum, torna a parlare della coalizione che il centro sinistra dovrà mettere in campo per la prossima tornata elettorale.

