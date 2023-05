Il Consigliere Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino scende in campo per la tornata elettorale di domenica 14 e lunedi’ 15 Maggio: oggi, infatti, Pellegrino sarà a Scafati, ospite del candidato sindaco Corrado Scarlato, che nella sua coalizione ha anche la lista Scafati Viva, per parlare di sanità e delle possibili soluzioni alla vertenza dell’Ospedale Scarlato, oggetto, da tempo, di una accesa discussione politica in città.

