TONINO SCALA (SINISTRA ITALIANA): “STOP A SINDACI IN CONSIGLIO REGIONALE SOLO PER INTERESSI DI BOTTEGA”

In merito alla proposta di sbarramento nella legge elettorale avanzata dalla maggioranza del Consiglio regionale della Campania, esprimiamo la nostra totale contrarietà. È inaccettabile che si utilizzi la questione del terzo mandato per il Presidente come pretesto per far passare un provvedimento che rischia di compromettere la rappresentanza. Sembra, più che altro, un triste “mercato delle vacche”.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala.

In un momento complesso come quello che sta vivendo il nostro Paese, ridurre la rappresentanza per meri interessi di bottega è un errore grave. Non lo dico solo oggi, perché i sondaggi e le ultime elezioni ci vedono oltre quella soglia: lo dico da sempre. Non posso fare a meno di ricordare che, con uno sbarramento, una figura come Piero Calamandrei non avrebbe mai fatto parte dell’Assemblea Costituente. Questo fatto stesso dimostra l’importanza della rappresentanza delle diversità, che costituiscono una ricchezza.

Mi rivolgo a tutti, chiedendo di andare oltre agli interessi di parte e di riflettere sul vero significato delle istituzioni democratiche e della rappresentanza. In un momento in cui oltre il 50% degli elettori ha scelto di astenersi, dovremmo tutti considerare questa riflessione come un vero esame di maturità per la classe politica regionale.