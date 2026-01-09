TRASPORTI IN CAMPANIA. ROBERTO FICO INCONTRA IL PRESIDENTE EAV DE GREGORIO

Garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile è una priorità dell’azione della Regione Campania. Insieme al vicepresidente Mario Casillo stiamo lavorando per affrontare in modo strutturale le criticità che interessano un settore strategico per la mobilità e lo sviluppo del territorio. Nell’ambito di queste attività, oggi ho incontrato il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, un colloquio franco sullo stato del trasporto su ferro e delle principali problematiche emerse nel tempo”. Così, in una nota, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “Un trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso è un diritto dei cittadini, dei lavoratori e degli studenti e non può rappresentare un ostacolo nella vita quotidiana delle persone. Ed è questo che come istituzioni abbiamo il dovere di garantire”, ha aggiunto Fico.

