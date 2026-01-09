INCHIESTA APPALTI BIS IN PROVINCIA. ARCHIVIAZIONE PER ALFIERI, CASCONE E GLI ALTRI INDAGATI

L’inchiesta denominata “Alfieri bis” si conclude prima dell’apertura del dibattimento. Il filone investigativo sui presunti appalti pilotati, nato come sviluppo di precedenti vicende giudiziarie, è stato archiviato dal Tribunale di Salerno, così come riportato da Stile Tv. Il giudice per le indagini preliminari Valeria Campanile, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, ha disposto la chiusura del procedimento che aveva interessato rappresentanti della politica, dell’amministrazione pubblica e del mondo imprenditoriale.
La richiesta di archiviazione era stata formulata nel novembre scorso dal pubblico ministero Alessandro Di Vico, al termine di tredici mesi di indagini. Nel fascicolo figuravano il consigliere regionale Luca Cascone, l’ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia Franco Alfieri, l’ex staffista Andrea Campanile, il funzionario provinciale Michele Angelo Lizio, i funzionari comunali Federica Turi e Giovanni Vito Bello, oltre all’imprenditore cilentano Nicola Aulisio, titolare della Co.Ge.A. Impesit Srl e vicepresidente di Ance Campania.