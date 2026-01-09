IMMA VIETRI (FDI): “PIERO DE LUCA PARLA DI RIVOLUZIONE MA LA REGIONE E’ FERMA”

“Fa sorridere sentire Piero De Luca parlare di ‘rivoluzione’ e di modello Campania come argine alla destra, quando lo stato della Regione e’ sotto gli occhi di tutti. Una Sanita’ allo stremo, liste d’attesa infinite, pronti soccorsi con file di ambulanze (gli ultimi casi riguardano ad esempio il Ruggi di Salerno), trasporti inefficienti, infrastrutture ferme e un utilizzo poco efficiente delle risorse pubbliche: dopo dieci anni di gestione del centrosinistra, la Campania resta tra le ultime regioni d’Italia per qualita’ della vita, occupazione e capacita’ di attrarre investimenti. Probabilmente, l’onorevole De Luca o non legge questi dati oppure vive in un’altra regione”. Lo ha dichiarato il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e commissario provinciale del partito a Salerno. “Altro che rivoluzione: quella del Pd e’ stata una lunga stagione di propaganda, annunci e sprechi, che ha prodotto un progressivo impoverimento dei territori e una crescente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni – ha aggiunto -. Parlare di ‘alternativa nazionale’ partendo da una regione che continua a perdere competitivita’ e’ semplicemente un esercizio di autocelebrazione scollegato dalla realta’. Il Governo Meloni sta lavorando per rimettere al centro la sanita’, la sicurezza, l’occupazione, la crescita economica, il sostegno alle famiglie, le infrastrutture; mentre in Campania il centrosinistra continua a difendere un sistema che ha dimostrato tutti i suoi limiti. I campani meritano una vera discontinuita’, non la riproposizione di un modello fallimentare. Ora tocchera’ al presidente Fico dimostrare, alla prova dei fatti, un reale cambio di passo”.

