IN PUGLIA IL PRESIDENTE DECARO FIRMA LA DELIBERA PER ABBATTERE LE LISTE D’ATTESA

Aperture straordinarie degli ambulatori nei giorni di sabato e domenica; estensione delle fasce orarie che consentano la funzionalità giornaliera degli ambulatori sulle 12 ore; eventuali prolungamenti delle attività degli ambulatori fino alle ore 23, applicando tale disposizione in via prioritaria al recupero delle prestazioni con priorità U e B (Urgenti e Brevi) per una durata di 5 mesi. Sono alcuni dei punti fondamentali della delibera firmata oggi dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per l’adozione di piani sperimentali utili alla riduzione delle liste d’attesa in sanità che ciascuna azienda ed ente del Servizio sanitario regionale dovrà predisporre entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento. L’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate oltre i valori soglia della classe di priorità.

Share on: WhatsApp